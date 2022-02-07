2022 staj ücretleri ne kadar oldu?

Ülkemizde gençlere sağlanan staj imkanları yükseltilirken, bu süreçte maaş ödemesi de yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj ya da tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınır oluyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar da maaş ödenmesi zorunlu.

2022 STAJ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin artması ile birlikte ödenecek taban maaş da artış gösteriyor. Geçen yıl +20 çalışanı bulunan iş yerleri stajyerlere aylık en an 767,27 lira öderken, tutar bu yıl 1,275 liraya çıktı. Mühendislik fakültesi öğrencilerinin alacağı staj maaşı 1488 TL'ye yükseldi.

DEVLET KATKISI BULUNUYOR

Bu yaz staj yapan öğrencilere aylık 1275 liradan az ücret ödenemiyor. Devlet de stajyer ücretlerine destek sağlıyor. Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 850 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için de 255,75 lira olarak uygulanıyor.

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede önemli bir yeri bulunan 'usta - çırak' dönemi de yeniden canlandı. Hükümet, ekonomi reform programı doğrultusunda Eylül ayı itibari ile mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme yapacak.

2022 KALFALIK ÜCRETİ NE KADAR OLDU

Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine de 2.126 lira ödenecek. Çırak ve aday çırak ücreti 1276 TL'ye yükseldi.

STAJYERLERİN İŞ YERİNDE STATÜSÜ NE?

Stajyerler iş yerinde sigortalı olmalarına rağmen işçi statüsünde bulunmamaktadır. Öğrenci beceri eğitimi zorunluluğu kapsamında iş yerlerinde çalışmaktadırlar.

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler de hafifletilecek.

Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine de 2.126 lira ödenecek. Çırak ve aday çırak ücreti 1276 TL'ye yükseldi.

Her yıl asgari ücret ile birlikte fiyatlarda değişikliğe gidiliyor.

Bu yıl yüzde 50ye yakın zamma gidildi.

Fiyatlar 2023 başında tekrardan güncellenecek.

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