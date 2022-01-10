2022 çimento fiyatları ne kadar?

İnşaat sektörüyle uğraşanların çokça araştırdığı çimento fiyatlarının güncel listesi belli oldu. Toptan ve perakende fiyatlarının yanı sıra beyaz ve gri çimento fiyatlarında şehirler arası farklılık yaşansa da tutarların birbirlerine yakın olduğu belirtildi.

İnşaat çimento fiyatları 2022 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 2022

Gri Çimento

1 Kg Gri Çimento: 9 TL

3 Kg Gri Çimento: 19 TL

5 Kg Gri Çimento: 24 TL

50 Kg (1 Torba) Gri Çimento: 55 TL

İnşaat çimento fiyatları 2022 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 2022

Beyaz Çimento

1 Kg Beyaz Çimento: 17 TL

3 Kg Beyaz Çimento: 32 TL

5 Kg Beyaz Çimento: 41 TL

50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento: 95 TL

kaynak:bölge gündem