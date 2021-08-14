1000 TL Ödeme yapılacak. SGK, Emekli, Devlet Memuru Herkes Alabilecek

Yeni ödeme talimatı verildi. Son dakika haberinde 1000 TL ödeme alabileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Son dakika haberi olarak yeni bir ödeme talimatı verildi. Bankalar aracılığı ile verilecek olan bu ödemelerde, banka müşterisi olan kişiler, kendi banka hesapları üzerinden ödeme alabileceklerdir. 1000 TL ödeme ile 10000 TL arasında yapılacak olan bu ödemeler banka hesaplarına yatacak. Daha önce sadece emekli olan kişilere yapılan bin TL ödeme kampanyası, şimdilerde ise sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan ve esnaf olan herkese yapılacak. Bankalar üzerinden başvuru yaparak alabileceğiniz bu ödemeleri bin TL'ye kadar kalabilir, bin TL üzerinde de işlem yapabilirsiniz. Almış olduğunuz paralar sizin hesabınıza artı para olarak yatacaktır. Sigortalı olarak çalışan kişiler belirli şartları uygun olması durumunda bazı bankalar üzerinden internet bankacılığını kullanarak bu işlemleri kolay bir şekilde yapabilecektir.





Garanti Bankası, bin TL ödeme kampanyasını duyurdu.

Garanti Bankası üzerinden 1000 TL'ye kadar kampanyaya katılabiliyorsunuz. 1000 TL ile on bin TL arasında yapılacak olan başvurularda banka hızlı bir şekilde sonucunu sizlere söyleyecektir. Kredi notu uygun olan ve sigortalı emekli veya devlet memuru olan kişiler, onay alabileceklerdir. Garanti Bankası müşterisi olan ve başvuru yapacak olan kişiler internet bankacılığı şifresi alarak hızlı bir şekilde başvurularını, mobil uygulama üzerinden yapabilirler. Ayrıca banka kartınız ile ATM üzerinden de bin TL nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank, bin TL ödeme kampanyası

Denizbank, bin TL, ödemeler için kurtaran hesap adında bir kampanya başlatmıştır. Başvurunuzu kurtaran hesap üzerinden yapacak ve kendi hesabınız üzerinden artı para olarak bin TL ödeme alabileceksiniz. İnternet bankacılığı kullanan kişiler internet bankacılığı üzerinden bin TL ödemeleri hızlı bir şekilde alabilirler. İnternet bankacılığı üzerinden yapmış olduğunuz başvuruyu, dilerseniz sorgulamasında, istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ayrıca banka SMS atarak da kişileri kurtaran hesap imkanı sunmaktadır. Kurtaran hesap başvurusunu SMS ile yapmak istiyorsanız, Kurtaran, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına gönderin.

Flaş Haber: Emekliye 4 Tane Müjde Geldi, Son Dakika, Ödemeler başladı

Flaş Haber: Emekliye 4 Tane Müjde Geldi, Son Dakika, Ödemeler başladı

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Kamu bankalarından bin TL nakit avans, Limit Kampanyası

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden eğer bir hesabınız varsa ve bu hesap üzerinden internet bankacılığı şifresi aldıysanız hemen bir mobil uygulamaya girerek buradan nakit avans limit başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra banka sizi değerlendirmeye alacak ve değerlendirme sonucuna göre, sizlere bir limit belirleyecek. Belirtilen bu limiti kullanabilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hesabı olan kişiler internet bankacılığını alamıyorsa banka ATM'leri üzerinden kartlı giriş yaparak buradan da nakit avans limitlerine başvuru yapabilirler. Onaylanan 1000 TL ve 10000 TL arasındaki nakit avansı istediğiniz zaman hesabınızdan çekebilirsiniz.

Kaynak:İlan365