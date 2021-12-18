Van polisinden öğrencilere trafik eğitimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Edremit ilçesinde ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında 3 okul ve Vangölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde bulunan toplam 245 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Onkoloji Bölümünde bulunan lösemili bir çocuğa da çeşitli hediyeler verilerek moral ziyareti yapıldı.iha