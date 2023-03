Eğitimin tüm alanlarından adından söz ettirmeye devam eden Edremit Belediyesi, sınava girecek olan öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmadı. 2 bin 124 öğrencinin YKS ücretini karşılayan belediye bazı öğrencilerin tek sınav bazılarının ise 3 sınav ücretini birlikte yatırdı.

Eğitim öğretim alanında yapmış oldukları her yatırımın çok değerli olduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Biz her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. YKS’ye katılacak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sunmak istedik.

Geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi bu yıl da yanlarında olduk. Şimdiden YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yarınlarımızın umudu olan öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.iha