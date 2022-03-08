Rusya Avrupa ülkelerini doğalgaz kesintisiyle tehdit etti

Savaşın devam ettiği 13’üncü günde Rusya cephesinden doğalgaz ile ilgili korkutucu bir açıklama geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirtti.

Novak, "Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar" dedi.

Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, "Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz.

Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar" dedi.

Savaşın başlamasıyla beraber gaz fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmış ve bunu ülkeler faturalarına yansıtmaya başladı bile.

Kamu Bülteni