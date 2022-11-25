Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberindeki AK Parti MKYK üyesi Burhan Kayatürk, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte çarşıyı gezerek esnafa hayırlı, bereketli kazançlar diledi.

Esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Vanspor taraftarlarının tezahüratları eşliğinde bir kahvehanede çay içip vatandaşlarla sohbet etti.