Van'da Şiddetli Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.02'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,0 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.dha