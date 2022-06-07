Van'da korkutan deprem! Deprem kısa süreli paniğe neden oldu...
Van’ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 11.01’de merkez üssü ilçeye bağlı Kuşçu Mahallesi'nde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.iha-dha
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