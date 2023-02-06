Suriye'de de etkili olan depremde çok sayıda can kaybı yaşandı
Kahramanmaraş merkez üslü depremden etkilenen Suriye'nin kuzeyinde en az 427 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Türkiye, 04.17'de büyük bir depremle sarsıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi.
Bölgedeki AA muhabirleri ve sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem, yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.
Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.
Suriye'de 427 can kaybı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.
Deprem nedeniyle Suriye'nin İdlib iline bağlı Armanaz beldesindeki bir bina yıkıldı. Sivil savunma ekipleri ve Bölge sakinleri, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.
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