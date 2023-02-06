Maraş'taki deprem Vanlıları sokağa döktü!

WanHaber - Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta bugün saat 13:24'te meydana gelen ikinci deprem Van'da da hissedildi. Kent genelinde şiddetli hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

Panikle sokağa çıkan vatandaşlar okul bahçesi, oto yıkama, park gibi boş alanlara akın etti.

Artçıların hissedildiği Van'da korkulu bekleyiş sürüyor.