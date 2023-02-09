Kahramanmaraş depreminde acı bilanço açıklandı
10 şehirde yıkıma neden olan büyük depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiği, 62 bin 937 kişinin yaralandığı bildirildi.
Türkiye tarihi bir felaket yaşıyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan 7.7. ve 7.6 depremde 10 ilimiz yerle bir oldu.
10 ilde de arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken her geçen saat bilanço daha da kötüye gidiyor.
Ölü sayısı 12 bin 873
Bu kapsamda AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
62 bin 937 yaralı
Depremde 62 bin 937 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
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