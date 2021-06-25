Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 21:28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15.51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı; Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Elazığ, Muş, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depreme ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı yok" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bingöl Kiğı'da saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir" açıklamasında bulundu.

AFAD Bingöl depreminin ön değerlendirme raporunu paylaştı

AFAD Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ön değerlendirme raporunu paylaştı. Raporda depremin 7.38 saniye sürdüğü ve yarım saat içerisinde 4 artçı meydana geldiği bildirildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.28 sıralarında Bingöl’ün Kiğı ilçesi merkez üssü olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak bildirildi.

AFAD, depremin ön değerlendirme raporunu paylaştı. Raporda, “25.06.2021 günü, Türkiye saati ile 21:28'de merkez üssü Kiğı (Bingöl) olan Mw 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Yerin 15.51 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Bingöl ilinin Kiğı ilçesine bağlı Aşaği Serinyer köyüne uzaklığı 2.28 kilometredir. Ana şoktan, 25.06.2021 22:01'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2.1 ile 2.6 arasında değişen 4 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise 7.38 sn olarak hesaplanmıştır” denildi.