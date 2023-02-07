AFAD son durumu açıkladı: Can kaybı 2.921'e yükseldi!

Türkiye felaketi yaşıyor...

Ülkemiz merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsıldı.

100'den fazla artçı sarsıntı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye tüm kurumları ile seferber oldu.

İkinci sarsıntı 7.6

Çalışmalar sürerken son verilere göre 100'ün üzerinde 6.6 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntı meydana geldi.

Artçıların yanı sıra 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha felaketin sınırlarını zorladı.

Vefat sayısı 2 bin 921'e çıktı

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda günün ilk ışıkları ile birlikte hız kazanan çalışmalarda saatler ilerledikçe bilanço da artıyor.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 2 bin 921 vatandaşımız hayatını kaybetti.

15 bin 834 yaralı

15 bin 834 vatandaşımızın yaralı olarak kurtarıldığı depremde son verilere göre 4 bin 758 bina yıkıldı.

7 bin 840 kişi enkaz altından kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği rakamlara göre, 7 bin 840 kişi enkaz altından çıkarıldı.

338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.

"16 bin 400 personel afet bölgesinde"

10 bin 718 baz istasyonunun ise çalışır durumda olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer'in yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"243 artçı deprem meydana geldi. Bölgede bakanlarımızın koordinasyonunda 30 valimiz ve 47 kaymakamımız her il ve ilçede görev yapmaktadır. 16 bin 400 personelimiz ile yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var. Diğer taraftan da kış şartlarından dolayı çadır hem de barınma ihtiyaçları için diğer barınma malzemelerini de bir şekilde sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda.

Havanın müsaade ettiği ölçüde hava koridorunu daha aktif bir şekilde kullanarak, tüm arama kurtarma personellerimizi de oraya göndermeyi düşünüyoruz. 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda."

"Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine sevk ediyoruz"

Barınma ihtiyacının karşılanması için vatandaşları yatakhanelerde misafir ettiklerini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Şu an kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza ait yatakhanelerde vatandaşlarımız misafir edilmektedir. İkram araçları ve mobil mutfaklarımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız afet bölgesinde. Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine Adana'dan, Gaziantep'ten Malatya'ya kadar havaalanlarımız kullanılarak buradaki personel sayılarımızı takviye ettiğimizi ve sahada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum."

Ensonhaber