AFAD son durumu açıkladı: Can kaybı 1.498'e yükseldi!
AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde can kaybının 1498'e yükseldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.498'e yükseldiği belirtildi.
CAN KAYBI ARTIYOR
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2 bin 834 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 1498 oldu." dedi.
"İTİBAR ETMEYİN"
Bilgilendirmede ayrıca, "Şu ana kadar 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlarımız, buradan vereceğimiz resmi bilgiler dışında hiçbir bilgiye itibar etmesin." uyarısı da yapıldı.
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