AFAD 10 ili vuran 7.7'lik depremin acı bilançosunu açıkladı

Türkiye felaketi yaşıyor...

Ülkemiz merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsıldı.

42 artçı yaşandı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Ölü sayısı bin 14'e çıktı, 5 bin 385 de yaralı var

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AFAD'ın merkezinden depreme ilişkin bilgileri güncelledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre toplam 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı, 2 bin 818 bina yıkıldı.

Erdoğan'In verdiği bilgiler saatler sonra tekrar güncellendi.

Buna göre vefat sayısı bin 14'e yükseldi.

"Herkes canla başla çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Son bir asırda yaşadığımız, Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Büyüklüğü 7.7 olarak ölçülen deprem, geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak belirlenen depremde, Kahramanmaraş yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerimizde yıkıma yol açtı. Kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. 9000 personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Bu sayısı sürekli artmaktadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın tespiti kesintisiz şekilde sürüyor. Ankara'daki koordinasyon merkezimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında hemen faaliyete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesi şehirlerinde çalışmaları yerinde koordine ediyorlar. Depremin, gecenin tam yarısı gerçekleşmiş olması, herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir.

"Yıkılan bina sayısı 2812'dir"

912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. Kurtarılan kişi sayısı 2470'i bulmuştur. Yıkılan bina sayısı 2812'dir.

"45 ülkenin yardım teklifi tarafımıza ulaştı"

NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek tek bilek olma günüdür."

Ensonhaber