Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının faydalanıcısı olduğu Rol Model Programı’nın ilk toplantısı, programın Van ilindeki paydaşları olan firmaların temsilcilerinin katılımıyla Van'da DAKA merkez binasında yapıldı.

DAKA tarafından yürütülen Rol Model Programı’na, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 15 ayrı firma seçildi. Seçilen firmalar; Van, Muş ve Bitlis illerinden metal, mobilya/ahşap ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Seçilen firmalara DAKA tarafından kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, dış ticaret ve üretim süreçleri olmak üzere farklı alanlarda teknik ve idari eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Program, 6 ay boyunca verilecek eğitim ve danışmanlık ile firmaların kurumsallaşmalarını ve üretim süreçlerini geliştirerek, firmaların daha rekabetçi olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Rol Model Programı’nın, Muş ve Bitlis’te yapılacak toplantılarla devam etmesi hedefleniyor.