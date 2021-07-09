Diyarbakır İçkale'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve önceki dönem Van Milletvekili olan Gülşen Orhan ile birlikte düet yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle bir araya geldi. İçkale'de düzenlenen etkinlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını seslendiren Erdoğan, akabinde Gülşen Orhan ile birlikte Neşet Ertaş'ın nadide eserlerinden "Gönül Dağı" şarkısını söyledi.

Erdoğan'ın seslendirdiği şarkı büyük beğeni topladı.

Kaynak: WanHaber.com