Bahar aylarının gelmesiyle tarım arazilerinde çalışmalar başladı.

Günümüzde birçok işlem traktör ve makinalarla yapılırken bazı işlerde, işçi gücüne ihtiyaç duyuluyor.

İşçi bulunamıyor

Fakat çitçilerin en büyük problemlerinden biri de işçi bulamamaları. Günlük ücretleri değişkenlik gösterse de aylık asgari ücret kadar kazan işçiler, tarlaya gelmek yerine farklı işlere yöneliyor.

İşçilerin farklı işlere yönelmelerinde en büyük etken ise sigorta ve daha yüksek maaş.

Eskişehir'de 400 dönüm tarım arazisi bulunan çiftçi Kadir Yavaş, 10 işçiyi zor zahmet bir araya getirdiğini belirtti.

"Yevmiyeler asgari ücrete tekabül ediyor, günlük 600 lira civarında değişiyor"

İşçi sıkıntısı yaşadıklarını belirten çiftçi Kadir Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Açık alanda 300 dönüm, serada ise 100 dönüm olmak üzere toplamda 400 dönüm tarım arazimiz var. Marul, maydanoz, tere, roka, dere otu ve pırasa gibi yeşillik dediğimiz ürünleri yetiştiriyoruz. Tarımda işçi sıkıntımız var. Eskiden tarım için herkes bahçelere gelmek istiyordu ama artık bu şartlardan dolayı kimse gelmek istemiyor. Son 5 senedir bu şekilde. Yevmiyeler asgari ücrete tekabül ediyor, günlük 600 lira civarında değişiyor. İşçileri Emek, Çamlıca ve Gündoğdu gibi mahallelerdeki çavuşlar aracılığıyla buluyoruz. Onlarla irtibata geçerek işimizi çözüyoruz.

İşçi sıkıntısı bizi her konuda etkiliyor. Mesela 1 haftada bitecek işimiz işçi az olduğu için 20 gün sürüyor. Bu da bize sıkıntı oluşturuyor. Hem üretimde hem de sevkiyatta sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden 20 işçimiz vardı, şu an 10 işçi bile zor geliyor. İşçiler artık tarım işiyle uğraşmak ve gelmek istemiyorlar. Zaman zaman mevsimlik işçiler de geliyor. Onlar da bu ay sonunda Eskişehir’e gelmeye başlarlar. İşçi bulunmazsa herkes işini görmek için fiyatları yükseltecek, durum bunu gösteriyor.