Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Kar yağışı sonrası kapanan 347 yerleşim yerinde yol açma çalışmaları yapılırken, kent merkezinde ise kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

ÇEVRE 21.12.2021, 10:24
Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'da merkezde beklenen kar yağışıyla birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışması başlatan büyükşehir belediyesi, yaklaşık 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor. 10 ilçedeki mahalle yollarında gece saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayan ekipler, 149 mahalle ve bu mahallelere bağlı 198 mezra yolunda da aralıksız bir şekilde çalışıyor. Mahalle yollarında mahsur kalan vatandaşların da imdadına koşan ekipler, çok sayıda araç ve vatandaşı kurtardı.

Öte yandan, kent merkezine de mevsimin ilk karı düşerken, ekipler sorumluluk alanındaki ana caddeleri ve kaldırımları temizledi.
Ayrıca yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı da ekipler tuzlama çalışmasını aralıksız yürütüyor.iha

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