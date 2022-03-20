Tuşba Belediyesi’nden karla mücadele çalışması

Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Tuşba ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ile birlikte etkisini artıran tipiden dolayı birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanması üzerine harekete geçen Tuşba Belediyesi ekipleri, yolları tekrar ulaşıma açmak için adeta seferberlik başlattı.

Özellikle tipinin etkili olduğu ilçenin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu Pirgarip, Yalnızağaç, Kozluca, Çobanoğlu, Gölyazı, Gedelova ve Çomaklı mahallelerinde yol açma çalışmaları başlatıldı.

Mart ayının son günleri olmasına rağmen halen karla mücadele çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Kar yağışı merkez mahallelerimizde etkisini hafif göstermiş olsa da yüksek rakımlı mahallelerimizde karın etkisi oldukça fazla oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın özellikle ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Bu yıl ağır geçen kış mevsimi boyunca hiçbir mahallemizin yolunun kapanmasına müsaade etmedik. Şimdi de mahallelerimizin yollarının kapanmaması için tüm ekiplerimiz sahada çalışıyorlar” dedi.