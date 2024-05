Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm heyecanı devam ediyor! 11 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de Tv8 ekranlarında Survivor'un yeni bölümüyle buluşacak. 2024 All Star sezonuyla birlikte Survivor tutkunları her hafta yeni maceralarla karşılaşıyor. Bugün Survivor var mı? Sorusu merak ediliyor ve işte detaylar:

Survivor All Star 2024, haftanın her günü izleyicileriyle buluşuyor. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 20:00'de Tv8 ekranlarında yer almaktadır. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla Survivor, yürütülene muhteşem anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu akşam Survivor bölümü saat 20:00'de başlayacak, heyecanı açıklandı!