Van Gölü’ne giren genç boğulmaktan son anda kurtuldu!
Van Gölü’ne giren genç boğulmaktan son anda kurtuldu.
Bölge Haberleri 03.09.2021, 14:59
Van il merkezinden Gevaş ilçesine gelen ve serinlemek için Van Gölü’ne giren Eyüp Kapağan (18), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılarak ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılan Kapağan, doktorların müdahalesiyle hayata döndü.
Kaynak: İHA
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