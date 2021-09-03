Van Gölü’ne giren genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Van Gölü’ne giren genç boğulmaktan son anda kurtuldu.

Bölge Haberleri 03.09.2021, 15:14 03.09.2021, 15:19
Van Gölü’ne giren genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Van'ın Gevaş ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne girerek boğulma tehlikesi geçiren genç, doktorların müdahalesi sonucu hayata döndü.
Van il merkezinden Gevaş ilçesine gelen ve serinlemek için Van Gölü’ne giren Eyüp Kapağan (18), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılarak ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılan Kapağan, doktorların müdahalesiyle hayata döndü.

Kaynak: İHA

#van gölü #gevaş #boğulma
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