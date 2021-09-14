Van Gölü, su altı tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Bitlis ve Van il sınırlarında bulunan Van Gölü'nün derinliklerini keşfetmek isteyen su altı sporları tutkunu dalgıçlar soluğu Van Gölü'nde alıyor. Son dönemlerdeki uluslararası yarışmalarla ününü tüm dünyaya yaymayı başaran Van Gölü, artık su üstü sporlarının yani sıra su altı sporlarına da ev sahipliği yapıyor.

Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşfetmek isteyen Su altı sporları tutkunu Dalgıç Salih Aygün, Dalış Eğitmeni İshak Geylani ile birlikte Van Gölü'nün Tatvan kıyılarında dalış gerçekleştirdi. Van Gölü'nün su sporları tutkunlarının yeni dalış merkezi olma yolunda olduğunu vurgulayan Aygün, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün su altı sporlarıyla cazibesini arttırdığını söyledi. Van Gölü havzasının eşsiz güzelliğinin yanında son yıllarda yapılan su altı dalışlarıyla keşfedilen mikrobiyolitller, lahitler, mezarlar ve Ruslardan kalma batık teknelerle daha cazip hale geldiğini ifade eden Aygün, Van Gölü fotoğrafının daha önce NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında rakiplerine yüzbinlerce oy fark atarak birinci seçildiğini anımsattı.

Van Gölü'nde dalmanın ayrı bir keyif verdiğini vurgulayan Aygün, "Van Gölünün maviliği NASA’dan sonra Çinli Astronot Liu Boming’in de dikkatini çekti. Liu Boming isimli astronot, Van Gölü’nü bir Anka kuşuna benzetti. Bu manada bizlerde Van Gölü'nün derinliklerini keşif için bir dalış gerçekleştirdik. Van Gölü havzasında bulunan onlarca dalış noktasını tespit ettik. Bu dalış noktalarına yolculuk için su altı tutkunlarını bekliyoruz. Meraklılarını Van Gölünün eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya hazırız" dedi.

Van Gölü’ne keyifli dalışlar için hazır olduklarını söyleyen Dalış Eğitmeni İshak Geylani, “Herkesi Van Gölü'ne dalış yapmaya davet ediyorum. Korona virüsün olmadığı tek yer suyun altıdır. Dalıcılarımızın sağlıklı ve güvenli dalması için tüm dalış ekipmanlarımızı virüslerden arındırarak, sağlığa zararlı olmayan dezenfeksiyon maddeleriyle steril hale getirdik. Dalışa hazırlık esnasında sosyal mesafeyi koruyarak, oturma düzeni hazırladık. Yeni normalleşme döneminde emniyetli ve keyifli dalışlar için hazırız" diye konuştu.