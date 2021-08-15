Van'da Trafik Kazası!
Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı.
Bölge Haberleri 15.08.2021, 10:46
Kaynak: İHA
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