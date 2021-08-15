Van'da Trafik Kazası!

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Zeylan Caddesinde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 63 ACU 738 plakalı hafif ticari araç, kaldırmadan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan yaya, vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.