Van'da elektrik akımına kapılan Arslan toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Ercan Arslan, Özpınar Mahallesi'nde yeni yaptığı evinin yanına taşımak istediği deprem konteynerini yerleştirirken, konteynerin yüksek gerilim teline çarpması sonucu elektrik hattında akıma kapıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arslan, 112 Acil Sağlık ekipleri Arslan'ı yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 çocuk babası Arslan’ın cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Arslan, yapılan otopsi sonrası Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş ile kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Van Bölge Gazetesi