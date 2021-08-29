Özalp ilçesinde yangın!

Van’ın Özalp ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Bölge Haberleri 29.08.2021, 10:40
Özalp ilçesinde yangın!

Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi’nde meydana geldi. Lütfi Sus isimli vatandaşa ait evin çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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