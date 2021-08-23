Muradiye'de Yangın!

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Doğangün Mahallesi’nde meydana geldi. Serkan Öztürk’e ait samanlıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği Erçek ekipleri müdahale etti. Bir iş makinesinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.