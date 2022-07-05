Van'da "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" devam ediyor

Van'da, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde Vanlıların yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen çok sayıda katılımcı, uzmanlar eşliğinde teleskoplarla gökyüzünü inceledi.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 05.07.2022, 10:23 05.07.2022, 10:32
Van'da "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı'nda devam ediyor.

Vanlıların yanı sıra birçok ilden gelerek etkinliğe katılanlar, bilimsel çalışmalara iştirak etti, alana kurulan teleskoplardan gökyüzünü inceleyip, astronomi çalışmalarına ilişkin uzmanlardan bilgi aldı.

Etkinliğe ailesiyle katılan Sefa İzcier, AA muhabirine, Van'da ilk defa böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Gökyüzünü teleskopla gözlemlediğini belirten İzcier, "Ay'a, yıldızlara bakmak çok güzeldi. Ailemle birlikte etkinliğe katıldım. Keyifli, güzel vakit geçirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Van'ın güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getiren Eren İzcier de "Böyle güzel bir organizasyonun ilimizde yapılıyor olması bizi sevindirdi. Sayın Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz. Ailemizle birlikte güzel gözlemler yaptık. Gece boyunca gökyüzünü gözlemleyeceğiz. Burada şahane bir ortam var. Etkinliğin her yıl yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Hafid Kasva Arvas ise gökyüzüne merakının olduğunu anlattı.

Büyüyünce astronot olmak istediğini söyleyen Arvas, "Buraya annem ve ikiz kardeşimle geldim. Ay'a gitmeyi, yıldızları daha yakından görmeyi çok istiyorum. Oraları merak ediyorum. İkiz kardeşim de yıldızları, gökyüzünü merak ediyor. Uzay bilimci olup her şeyi öğrenmek istiyorum. Teleskopla gökyüzünü izledim. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Büşra Ertaş da ilk kez gökyüzünü bu kadar yakından görme imkanı bulduğunu belirterek, "Gökyüzünü, Ay'ı, yıldızları çok merak ediyordum. Teleskopla gördüm. Çok güzeldi." dedi. AA

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