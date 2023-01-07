İŞGEM’de geliştirilen ürünler sergilendi

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) organizasyonuyla düzenlenen ‘Uluslararası Tamamlayıcı Tıp ve Medikal Festivali (CAMFEST)’ çok sayıda İranlı’nın katılımıyla başladı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 07.01.2023, 16:20
İŞGEM’de geliştirilen ürünler sergilendi

Van İŞGEM ev sahipliğinde iki gün sürecek olan Uluslararası CAMFEST’in ilk oturumu başladı. Sağlık sektöründe yabancı girişimcilerin geliştirdiği, cihaz ve ürünlerin sergilendiği festivale İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) Koordinatörü Kuray Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcılar ve çok sayıda İranlı eğitimci katıldı.

“İran’ın bize, bizim de İran’a ihtiyacımız var”
Programda açılış konuşmasını yapan Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, İŞGEM’de artık yenilikçi, inovatif, teknolojik ve ihracat odaklı üretimlere yer vermeye başladıklarını belirtti. Son 5 yıldır komşu ülke İran ile işbirliği içinde olduklarını ifade eden Başkan Gedik, “Bu işbirliğinde benim gözlemlediğim şuydu; İran’ın bize, bizim de İran’a ihtiyacımız var. İran’da yenilikçi ve teknolojik ürün üreten çok iyi girişimcilerin olduğunu tespit ettik. Ülkemizde de hükümetimizin almış olduğu bir kararla teknolojik düzeyi yüksek, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün üreten üreticilere destekler var.

Tüm bu gerekçelerle bizler de farklı etkinlikler düzenlemeye başladık. Bundan 5 ay önce ‘Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi’ düzenlemiştik ve bu zirvemiz de ilgi görmüştü. 14 ülkeden 45 girişimci, projeleriyle birlikte ilimize gelmişti. Bunlardan 4’ü İŞGEM’de olmak üzere 6 girişimcimiz Türkiye’de yatırım kararı aldı ve bu girişimciler çalışmalarına başladı. Türkiye olarak ihracatta rekorlar kırıyoruz. Türkiye’de ciddi anlamda üretim de artmış oldu. Bu yüzden bu fırsatı tüm girişimcilerimize kullandıralım istiyoruz” dedi.

Bu programı düzenlemedeki amaçlarının üretim ve alternatif tıbba yardımcı olmak olduğunu dile getiren İran Doktorlar Birliği Başkanı Dr. Behzad Jaybashi ise “Doğal ve bitkisel ürünleri sorunsuz şekilde dünyaya yaymayı amaçlıyoruz. Geleneksel tıp, bir hastalığın ilerlemesinin önüne geçiyor. Bunun hastaya yan etkileri ise daha azdır. Geleneksel tıp, halk sağlığını ve hastalığı önlemeyi amaçlar” diye konuştu.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) Koordinatörü Kuray Şahin ve Tahran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Hamid Saligerad’ın konuşmalarıyla devam eden programın ilk etabı, sergilenen geleneksel tıp ürünlerin incelenmesiyle son buldu.İHA

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