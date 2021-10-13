Ayda Yaşamak Mümkün Mü? Ayda Nasıl Yaşanır? Ayda Yaşamanın Maliyeti Nedir?

Dünya dışında biz gezegende tekrar yaşam kurma isteği tüm insanların isteğidir. Öyle ki günümüzde bir çok büyük şirketin çalışmaları bu yönde yapılmaktadır. Microsoft'un sahibi Bill Gates, Tesla'nın sahibi Elon Musk'un fitilini ateşlediği ayda yaşama fikri ise son dönemin en popüler konuları arasında yer alıyor. Ayda yaşam sürmek isteyenlerin şimdiden hazırlık yaptığı biliniyor.

Dünya’da aşırı artan nüfus ve uzay teknolojisindeki ilerlemeler insanoğlunun gözünü uzaya çevirdi.

Bilim insanları bu tür muhtemel kriz ve de ilerlemeler nedeniyle ay ve benzeri yerlerde yaşamın sanılandan çok daha kısa süre içinde başlayacağını düşünüyor.

AYDA YAŞAMANIN MALİYETİ NE KADAR?

İngiltere’de faaliyet gösteren Money adlı bir finans kuruluşu Ay’da bir ev inşa etmeninin maliyetini ve zorunlu giderlerin ne kadar tutacağını hesapladı. Uzmanlar, Ay yüzeyinde yaşamanın ayda 325 bin dolara (yaklaşık 2,4 milyon Türk Lirası) dolara mal olacağını ortaya koyan ilk Ay gayrimenkul kılavuzunu yayınladı.

kaynak:kamuajans