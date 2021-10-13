Ayda Yaşamak Mümkün Mü? Ayda Nasıl Yaşanır? Ayda Yaşamanın Maliyeti Nedir?
İnanılmaz hızlı gelişen teknoloji insanların aklında yeni ufuklar açmakta. Teknolojinin geldiği nokta itibariyle bilimle uğraşan uzmanlar ve ünlü bazı isimlerden Ayda ya da farklı gezegenlerde yaşamanın yolları tam anlamıyla bulunmak üzere. Tam da akabinde farklı bir gezegende yaşamanın tüm maliyeti dahi hesaplandı. işte detaylar.
Dünya dışında biz gezegende tekrar yaşam kurma isteği tüm insanların isteğidir. Öyle ki günümüzde bir çok büyük şirketin çalışmaları bu yönde yapılmaktadır. Microsoft'un sahibi Bill Gates, Tesla'nın sahibi Elon Musk'un fitilini ateşlediği ayda yaşama fikri ise son dönemin en popüler konuları arasında yer alıyor. Ayda yaşam sürmek isteyenlerin şimdiden hazırlık yaptığı biliniyor.
Dünya’da aşırı artan nüfus ve uzay teknolojisindeki ilerlemeler insanoğlunun gözünü uzaya çevirdi.
AYDA YAŞAMANIN MALİYETİ NE KADAR?
İngiltere’de faaliyet gösteren Money adlı bir finans kuruluşu Ay’da bir ev inşa etmeninin maliyetini ve zorunlu giderlerin ne kadar tutacağını hesapladı. Uzmanlar, Ay yüzeyinde yaşamanın ayda 325 bin dolara (yaklaşık 2,4 milyon Türk Lirası) dolara mal olacağını ortaya koyan ilk Ay gayrimenkul kılavuzunu yayınladı.
kaynak:kamuajans
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