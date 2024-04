Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, deprem riskine ve kentsel dönüşüme dikkati çekti.

Özhaseki açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kırılmamış 500'e yakın fay hattı var"

Değerli arkadaşlar durmadan ifade etmeye çalışıyorum. Görevim icabı. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçekliği bilelim, ona göre hareket edin. Bilim adamlarına göre şu anda kırılmamış 500'e yakın fay hattı var.

Ülkenin her bir köşesi kendini emin görüp 'bizim burada bir şey olmaz, zaten baktığımız eski haritalarda burası üçüncü derece, dördüncü derece gözüküyor' gibi bir hayale kapılmasın. Her tarafta her an deprem olabilir. Bu gerçekliği bilerek hareket edeceğiz. Her ne yapıyorsak bu gerçekliğe uygun şekilde yapacağız.

"Hangi partili olursa olsun, A'dan Z'ye aklınıza gelen bütün partiler gelsin"

Evlerimizi ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı yapacağız. Geçmişte kalan konutlarımızın ve iş yerlerimizin yenilenmesi için de kentsel dönüşüm projelerimizi durmadan açıklıyoruz. Bakın şimdi seçimler yeni bitti. Belediye başkanı arkadaşlar göreve başladılar. Benim onlardan ricam, lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar. Gelsinler kapımız sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun, A'dan Z'ye aklınıza gelen bütün partiler gelsin.

"Seferberlik ilan ederek bu konuları hassasiyetle çalışmamız gerekiyor"

Kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde, çalışma yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü deprem geldiğinde, evlerimizi iş yerlerimizi yıktığında kimseye cinsiyet sormuyor. 'Hangi millettensin' diye sormuyor. Irkını, dinini, imanını, mezhebini sormuyor. En sevdikleriyle beraber alıp götürüyor. Öyle bir ortamda bizim adeta seferberlik ilan ederek bu konuları hassasiyetle çalışmamız gerekiyor.

Tokat'taki deprem, İstanbul'daki toprak kaymasına ilişkin

Tokat'ta yaşanan depremde ekiplerin çalışma halinde olduğunu belirten Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

Evet, Tokat'ta oldu. Devamını da eğer takip ettiyseniz başka illerde de oldu. Bu haberleri alacağız. Ama en çok sevindirici tarafı, haliyle bir ölüm hadisesinin olmaması. Hasar az, zaten depremin ilk olduğu andan itibaren o bölgede bulunan bizim Çevre Şehircilik’in ne kadar birimi varsa teyakkuzdalardı. Vali beylerin emrindelerdi. AFAD'la birlikte çalışmaya başladılar. Onlar tespitleri yaptılar. Ciddi şekilde korkulacak bir hasar tespiti gelmedi.

Dün akşam da İstanbul'da bir kayma hadisesi vuku buldu. Yine biz teyakkuzdaydık. TOKİ Başkan Yardımcımız, İstanbul Kentsel Dönüşüm Başkanımız hep olay yerindelerdi. Vali Bey'le yaptığımız istişarelerle de o bölgede bulunan 14 tane konutu tedbir olarak boşalttık. Onların da zaten zaman içerisinde barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde de adımlarımızı atıyoruz.