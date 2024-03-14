Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de gizlilik odaklı yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınamayacak

Meta, WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almasına engel olacak yeni özelliği Android için yayınladı.

Ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda, ekranın alt kısmında "uygulama kısıtlamaları nedeniyle" ekran görüntüsü alınamadığını belirten bir bildirim çıkıyor.

WhatApp, yaklaşık beş yıl önce kullanıcıların "başkalarının profil fotoğraflarını" kaydetmesine engel olan bir özelliği kullanıma sunmuştu.

Bu yeni özellikle birlikte şirket, kullanıcıların fotoğraflarının dolandırıcılık, taklit veya taciz amacıyla kullanılmasını engellemeye çalışacak.