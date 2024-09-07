Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir otelde düzenlenen 'Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Tuncay Akkoyun, milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve iş adamları yer aldı.

Çalışma hayatı temsilcileri ile sık sık istişare edildiğini belirten Bakan Işıkhan, "Sözlerimin hemen başında bu sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden ve felaketlerden korusun.

Bugün burada ülkemizin ve memleketim Mardin'in çalışma hayatında, ekonomisinde, kalkınmasında emeği olan iş dünyamızın siz değerli temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Biliyorsunuz, çalışma hayatı temsilcilerimizle sık sık bir araya gelip, istişare ortamları oluşturuyoruz. Sizleri daha çok dinleyebilmek, şehrimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek için bu buluşmaları çok önemli buluyorum. Özellikle sahadan gelen geri dönüşleri ilk ağızdan duymak, sorunların çözümü noktasında önemli bir işleve sahip. Vatandaşımıza, emekçilerimize doğrudan ulaşamadığımız yerde sizlerin aracılığı oldukça mühim" dedi.

'HEDEFLEDİĞİMİZ ORANLARA ÇOK KISA BİR SÜREDE ULAŞACAĞIZ'

Bakan Işıkhan, teşvik ve desteklerle işletmelerin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu: "'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda el birliğiyle, her alanda yoğun bir çalışma dönemini icra ediyoruz. Bilhassa ekonomik kalkınmamız için gerek çalışma hayatında gerekse ekonomimizi ilgilendiren diğer alanlarda dört koldan çalışıyoruz.

Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve bakanlarımızla beraber önümüzdeki 3 yılın Orta Vadeli Programı'nı kamuoyuna açıkladık. Temel hedefimiz; enflasyonun kontrol altına alınması, devamında kalıcı istihdam ve refah artışının sağlanmasıdır. Bu noktada sizleri rahatlatmak, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere İŞKUR vasıtasıyla işverenlerimizi ve işçilerimizi bir araya getiriyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına yardımcı oluyoruz.

Diğer yandan, teşviklerimiz ve desteklerimizle, işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine işverenlerimizin istihdam artışı noktasında desteklenmeye devam edileceği bir dönem olacak. Ayrıca biliyorsunuz bir yandan da İş-Pozitif projemiz hız kesmeden yoluna devam ediyor. Bu projeyle işverenle iş arayanı çevrim içi olarak bir araya getirip, istihdam ve işe yerleştirme süreçlerini hızlandırdığımız bir sistem kurduk. İş-Pozitif, özellikle kayıtlı kadın istihdamı konusundaki sorunların çözümüne katkı sağlayacak, iş arayanın da işverenin de bağlantısını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir projedir. İnşallah kadın istihdamında da hedeflediğimiz oranlara çok kısa bir süre içerisinde ulaşacağız."

'KATMA DEĞER ÜRETMELİYİZ'

Bakan Işıkhan, "Bir yandan da iş kanunumuzu güçlendirme, revize etme sürecindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip, çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve işgücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayarak Türkiye'nin çalışma hayatını, yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Bakınız bugün özellikle sosyal güvenlikte, ihracatta, savunma sanayiinde, dünya ölçeğinde örnek alınan ülke konumundayız. Aynı şekilde istihdamda ve işgücünde Orta Vadeli Program'a uygun şekilde yükselen bir ivme içerisindeyiz.

Zaman zaman dalgalanmalar olsa da gidişat olumlu yöndedir. Bu dalgalanma dönemleri yükseliş sürecinin doğal bir sonucudur. Değişimler, dönüşümler, geçiş süreçleri kolay değildir; ancak uzun vadede refahı vadeder. Bu sebeple çok daha büyük bir azim ve şevkle çalışmalı, katma değer üretmeliyiz. En son geçtiğimiz hafta İşgücü Uyum Programı adında yeni bir sistemi açıkladık. Özellikle ev hayatı ile iş hayatını uyumlaştırmada sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, kendilerini çalışma hayatına katmayı hedefleyen, niteliği itibarıyla tarihimizde ilk kez uygulanan bir modeli hayata geçirdik.

Çalışma hayatını bu ve benzeri yeni uygulamalarla desteklemeye devam edeceğiz. İşçinin de işverenin de yatırımcının da kazandığı, herkesin hakkını aldığı adil bir sistem hepimizin ortak arzusudur. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu güç birliğinden geçiyor. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin desteğiyle daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Türkiye bugün 5 yıllık değil, 100 yıllık kalkınma planları yapan bir ülke haline gelmiştir" diye konuştu.