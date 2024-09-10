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Enflasyon Tahminleri Asgari Ücretin Geleceğini Belirleyecek

Altı Aylık Enflasyon Rakamları Net Ücret Üzerinde Etkili

Merkez Bankası ve diğer ekonomik kurumların analizlerine göre, bu yılın altı aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 civarında olacağı tahmin ediliyor; bu oran, emekli ve memur maaş artışları kadar asgari ücretin de belirlenmesinde önemli bir gösterge oluşturuyor.

Tek Zamla Yüksek Rakam Beklentisi

Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon önemli bir kriter olsa da, 2024 yılında sadece tek bir artış yapılacak olması, yıllık enflasyon oranının daha da belirleyici olmasını sağlayacak; bu durum da çalışanlar arasında yüksek bir zam beklentisini körüklüyor.

Yeni Asgari Ücret Tahminleri: 25 Bin TL'ye Yakın

OVP'de öngörülen yüzde 41,5'lik enflasyon oranının gerçekleşmesi durumunda, brüt asgari ücretin 28.303 TL, net asgari ücretin ise 24.058 TL olabileceği ve böylece net ücretin 25 bin TL seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Süreç

Her yıl Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek enflasyon ve geçim endekslerini değerlendirmesiyle yeni asgari ücret belirleniyor; bu yıl ise sadece bir kez artış yapılması planlanıyor.