Zabıta ekipleri kaçak balık avlayanlara geçit vermiyor

İskele Caddesi Yalı Mahallesi’nde bulunan dere üzerinde gece saatlerinde kaçak balık avlayan şahıslara rastlayan ekipler, derhal müdahalede bulundu. Ekipleri gören şahıslar tuttukları balıkları ve av malzemelerini bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Ekipler, avlanan balıkları bulundukları su ortamına salarak kaçan şahısların av malzemelerine ise el koydu. Zabıta ekipleri, av yasağı süresince 7/24 rutin devriye hizmetini, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları ile arttırarak sürdüreceklerini bildirdi.İHA