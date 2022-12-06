Yüksekova'da silahlı saldırı! Biri doktor 3 kişi öldü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir odunluğun arkasında biri doktor 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esentepe Mahallesi’nde bulunan Pizok evlerindeki bir odunluğun arkasında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yapılan incelemede Doktor H.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ç. ve eşi E.Ç. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay duyan şahısların yakınları, Yüksekova Devlet Hastanesine akın etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.İHA
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