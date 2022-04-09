Yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle istinat duvarına çarptı

Bahar gelse de "Türkiye'nin çatısı" Erzurum'da kar yağışları yer yer devam ediyor.

Nurettin Çakmak'ın kullandığı 23 BY 11 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Çat kara yolunun Karayolları Bakımevi mevkisinde kayarak istinat duvarına çarptı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

30 yolcu da yara almadan kurtuldu

Yaralananın olmadığı kazada otobüsteki 30 yolcu ekiplerce tahliye edilerek firmanın gönderdiği araçlarla il merkezine götürüldü.

"Uçuruma gideceğimize duvara çarpalım dedim"

Sürücü Çakmak, yolda ilerlerken aniden otobüsün kaydığını söyledi.

Yolun bir tarafının uçurum olduğunu ifade eden Çakmak, "Araç uçuruma giderken 'Bu kadar yolcunun vebali benim boynumda, uçuruma gidersek hepsi ölür.' dedim ve aracın yönünü duvara çevirdim. Rabbime çok şükür kurtulduk." dedi.

Ensonhaber