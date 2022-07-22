Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kadın öldü
Antalya Finike'de otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı. Kazada 3 kadın yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.30.jpg
Alınan bilgiye göre T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı.
Kazada Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah (63) olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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