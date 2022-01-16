Yangına giden itfaiye aracı kardan dolayı yolda mahsur kaldı

Van'ın Başkale ilçesinde ev yangınına giden itfaiye aracı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

ASAYİŞ 16.01.2022, 12:41
Yangına giden itfaiye aracı kardan dolayı yolda mahsur kaldı

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan itfaiye, mahalleye giderek yangına müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Oğulveren Mahallesi'nde ikamet eden Ferzende ve Veli Dindar'a ait evde bacadan kaynaklı yangın çıktı.

Mahallelinin yangına yetersiz kalmasıyla durum Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri haber verildi. Yola çıkan itfaiye ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç yoldan çıkarak şarampole düştü.

İtfaiye aracı uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılamayınca yangın bölgesine başka bir ekip sevk edilirken, kurtarılmaları içinde Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Bakım ve Asfalt Şantiyesi Şube Müdürlüğüne bağlı Başkale Şantiye Şefliği ekiplerinden yardım talep ettiler.

Kısa sürede olay yerinde giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu itfaiye aracı mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. İş makinesi yolu açarak itfaiye aracını yangın bölgesine ulaştırdı. 2 araç 5 personel ile 4 saatlik müdahale sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.İHA

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