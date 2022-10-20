Vanlı işçi inşaat kazasında hayatını kaybetti

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde inşaatta çalışan 30 yaşındaki Muzaffer Temur, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Sultanbeyli ilçesinde yapımı devam eden inşaatta çalışan Bahçesaray (Yaslıkavak) nüfusuna kayıtlı Muzaffer Temur isimli işçi inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Muzaffer Temur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van Ekspres