Vanlı işçi devrilen vinç kolunun altında kalarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay dün Adana’da bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan H.G. adlı işçinin üzerine vinç kolu devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleye rağmen H.G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

WanHaber.com ÖZEL