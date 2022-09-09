Vanlı inşaat işçisi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti!

Olay, Gaziantep’te meydana geldi. Elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden Osman Arvas isimli gencin cansız bedeni otopsi için Gaziantep’te hastaneye kaldırıldı. Van İpekyolu Kovuncu (Çorevanis) mahallesine kayıtlı olan Arvas’ın cenazesi Van’a gönderildiği belirtildi. Polis, Osman Arvas’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

VanEkspres