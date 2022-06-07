Vanlı Genç Antalya'da Boğularak Hayatını Kaybetti
Vanlı Genç Antalya’da yüzmek için girdiği sudan boğuldu.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden yaklaşık 76 kişilik öğrenci grubu Manavgat’ın Beşkonak Mahallesi’ndeki Köprülü Kanyon Milli Parkı’na trekking (doğa yürüyüşü) yapmak için geldi. Rehberleri eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, saat 13.30 sıralarında Köprüçay Irmağı kenarında mola verdi. Öğrencilerden, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İsa Yiğit ve birkaç arkadaşı gruptakilerin uyarılarına rağmen yüzmek için Köprüçay Irmağı’na girdi. Bir süre sonra arkadaşları ırmaktan çıkarken, İsa Yiğit akıntıyla sürüklenmeye başladı. Kenara çıkmak için çaba sarfeden İsa Yiğit, ırmakta gözden kayboldu.
50 METRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği, sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Yiğit’in cansız bedeni, Side SAK ekibi tarafından kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta, ırmağın içindeki bir kayanın altında bulundu. Yiğit’in cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Wanhaber olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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