Van’da zabıtalar hijyen denetimi yaptı
Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde, alışveriş merkezlerindeki işletmeler başta olmak üzere kafe, restoran ve lokantalarda hijyen kontrolleri gerçekleştirdi. Yeme içme sektöründe faaliyet yürüten işletmeleri tek tek gezen ekipler, hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgelerini kontrol etti.
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