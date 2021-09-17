Van’da zabıtalar hijyen denetimi yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.

ASAYİŞ 17.09.2021, 11:03 17.09.2021, 11:08
Van’da zabıtalar hijyen denetimi yaptı

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde, alışveriş merkezlerindeki işletmeler başta olmak üzere kafe, restoran ve lokantalarda hijyen kontrolleri gerçekleştirdi. Yeme içme sektöründe faaliyet yürüten işletmeleri tek tek gezen ekipler, hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgelerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarılırken, sorunun devam etmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri ayrıca 153 zabıta şikâyet hattına gelen ihbarları da değerlendiriyor.

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