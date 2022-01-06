Van’da yarı çıplak erkek cesedi bulundu!

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından meydana gelen faili meçhul öldürme olayı ile ilgili olarak yapılan detaylı ve titiz araştırmalar sonucunda; Maktülün Afganistan uyruklu K.S.S olduğu, yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde, 26.11.2021 günü saat 02:00 sıralarında Özalp ilçesi sınırları içerisinde yasadışı düzensiz göçmen sevkiyatı yapan bir minibüsün içerisinde olduğu ve meydana gelen trafik kazasında olay mahallinde vefat ettiği, olayın şüphelileri tarafından farklı bir olay senaryosu kurgulanarak kıyafetleri çıkartılmış vaziyette sınır hattına bırakıldığı tespit edilmiştir. Olayın fail yada faillerinin tespiti amacı ile icra edilen operasyon sonucunda (6) şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlanmıştır.

(6) şüpheliden (4)’ü tutuklanmış, (2) şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Bölgegazetesi