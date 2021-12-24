Van’da trafik kazası! Yolcu minibüsü devrildi:7 yaralı

Van’da İranlı turistleri taşıyan minibüs kar yağışı ve tipiden dolayı araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybeden minibüs takla attı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Erçek yolu üzerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralanan vatandaşların çevredekilerin yarrdımıyla devrilen araçtan çıkarılmaya çalışıldığı bilgisi verildi. Yolcuların Van’dan İran’a gittiği öğrenildi. Kaza yerine çok sayda 112 Acil sağlık hizmetleri ve kurtarma ekipleri çağırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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