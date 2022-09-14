Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde panelvan aracın otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 14.09.2022, 10:51
Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Özalp kara yolu üzerindeki Sıhke Göleti yakınında meydana geldi. M.A. idaresindeki 13 FA 657 plakalı otomobil ile R.Y. idaresindeki 65 AAP 865 plakalı Ford marka panelvan araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada panelvan araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.İHA

Yorumlar (1)
Asdeaaa 2 saat önce
20 yıldır yapılmayan çevre yolunun gerekliliği
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