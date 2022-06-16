Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak 9-15 Haziran 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 13,17 gram eroin, 5,56 gram metamfetamin, 0,66 gram esrar 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahsa “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçlarından, 11 şahsa “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan olmak üzere toplam 13 şahsa yasal işlem yapıldı” denildi.iha